Gaza: Casa Bianca, Biden sempre aggiornato, ieri nuova telefonata con Netanyahu

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è costantemente aggiornato sulla situazione in Medio Oriente, e ieri ha avuto una nuova telefonata con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Inoltre, il consigliere Jake Sullivan ha avuto un colloquio con il ministro per gli Affari strategici di Israele, Ron Dermer, con cui ha discusso le operazioni militari israeliane e il lavoro che stiamo portando avanti per liberare gli ostaggi”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a lavorare per aiutare Israele contro Hamas e per garantire la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. (Was)