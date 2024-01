Iran: Casa Bianca dopo esplosioni a Kerman, non sappiamo chi sia il responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi per il momento non dispongono di informazioni dettagliate in merito alle esplosioni che si sono verificate al cimitero della città di Kerman, in Iran, a seguito della quale sono morte oltre cento persone. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Siamo dispiaciuti per le vittime innocenti e per le famiglie: al momento non siamo in grado di stabilire cosa sia accaduto o chi sia il responsabile”, ha detto. (Was)