Usa: evacuati i Congressi di quattro Stati dopo allarmi bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sedi dei Congressi di Georgia, Kentucky, Michigan e Mississippi sono state evacuate stamattina, a seguito di una serie di allarmi bomba. Lo hanno annunciato le autorità dei quattro Stati in diversi messaggi pubblicati online. Gabriel Sterling, dell’ufficio del segretario di Stato della Georgia, ha scritto sulla piattaforma X che la struttura del Congresso statale è stata aperta in ritardo a cause di un allarme bomba, riaprendo dopo circa 20 minuti al termine delle indagini della polizia. Sempre su X, il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha scritto che la polizia ha evacuato la sede del Congresso statale dopo una minaccia analoga arrivata all’ufficio del segretario di Stato. Un messaggio analogo è stato recapitato anche alla commissione del Campidoglio statale del Michigan: la struttura è stata chiusa per tutto il giorno per consentire il completamento delle indagini. Anche in Mississippi, un funzionario del dipartimento per la sicurezza statale ha annunciato che il Congresso è stato evacuato dopo un allarme bomba, anche se non sono stati rinvenuti esplosivi durante le ricerche della polizia. (Was)