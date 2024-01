Israele: la Germania critica i ministri Smotrich e Ben-Gvir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha criticato i ministri delle Finanze e della Sicurezza israeliani, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, per le loro dichiarazioni sul possibile reinsediamento di coloni ebrei nella Striscia di Gaza. Secondo il ministero degli Esteri tedesco, simili affermazioni “non sono né sensate né utili”. Il governo di Berlino respinge le dichiarazioni di Smotrich e Ben-Gvir “con chiarezza e nei termini più forti possibili”. Per l'esecutivo federale, non deve esserci “alcuna espulsione dei palestinesi da Gaza, né alcuna riduzione territoriale delle dimensioni della Striscia di Gaza”. Per la Germania, la soluzione a due Stati alla questione israelo-palestinese rimane “l’unico modello sostenibile”. (Geb)