- Se Israele progetta di avviare una guerra in Libano, "le nostre battaglie non avranno limiti né controllo". Lo ha detto oggi il segretario generale del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso televisivo, aggiungendo: "Chiunque pensi a combattere una guerra con noi se ne pentirà, e una guerra con noi sarebbe molto, molto, molto costosa". (Lib)