Roma: Viminale, a San Basilio operazione "alto impatto" contro criminalità e degrado

- A Roma "sono 187 persone le persone identificate nel corso di un’operazione ad alto impatto, condotta dalla polizia di stato nel quartiere di San Basilio, per contrastare criminalità e degrado". Lo scrive su X (ex Twitter) il Viminale. "Nel corso dei controlli, che hanno interessato anche alcune stazioni della metropolitana, sono stati ispezionati numerosi autoveicoli ed esercizi commerciali. Tre gli stranieri, sprovvisti di documenti, accompagnati presso l’Ufficio immigrazione per le verifiche del caso". (Rer)