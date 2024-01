Calabria: Princi, approvate le integrazioni a piani dimensionamento scolastico provinciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge n. 482/90 - aggiunge la vicepresidente Princi -, tutt’ora vigente, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela le minoranze linguistiche dal punto di vista della didattica non incidendo però, in alcun modo, sull’organizzazione della rete scolastica e quindi sulle autonomie scolastiche. La legge - sottolinea - conferisce un ruolo preminente alla scuola e affida ad essa il compito di offrire opportunità formative sempre più ampie, per garantire il diritto degli appartenenti a tali minoranze ad apprendere la lingua di riferimento. Fermamente convinta dell’importanza di valorizzare le tante minoranze linguistiche presenti in Calabria, mi impegnerò, invece a sostenere, progetti sperimentali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti a una minoranza linguistica". "Mi preme, però, evidenziare – sottolinea - che le linee guida regionali, prevedevano, comunque, la possibilità che le province (con il criterio compensativo), potessero determinarsi nel tutelare i territori che presentavano particolari specificità e/o criticità (aree interne, minoranze linguistiche, comuni montani, territori con alti tassi di dispersione scolastica, ecc.). È una prerogativa - conclude Princi - che la regione, attraverso linee guida a maglie larghe, e d’intesa con l’ufficio scolastico regionale, e con le organizzazioni sindacali di categoria, ha voluto, proprio, attribuire alle province e alla città metropolitana di Reggio Calabria per tutelare al meglio i territori". (Com)