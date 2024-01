Caso Pozzolo: Magi (Più Europa), proposta di legge per stretta su porto d'armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I fatti che hanno coinvolto l'onorevole Pozzolo a Rosazza la notte di Capodanno hanno un valore pienamente politico e sono testimonianza della pericolosa mediocrità dell'esponente della maggioranza e di coloro che in queste ore ne hanno minimizzato la condotta riducendola a errore personale. C'è invece una piena responsabilità giuridica di chi detiene un'arma nel custodirla e in questo caso, a seguito del ferimento di una persona che avrebbe potuto essere ben più grave, c'è una piena responsabilità politica del deputato di Fratelli d'Italia nel chiamare in causa le garanzie costituzionali che tutelano i parlamentari nell'ambito degli accertamenti di polizia giudiziaria rifiutando di consegnare i propri indumenti. Su questo attendiamo una presa di posizione della presidente Meloni già nella conferenza stampa di domani, così come più in generale sul fenomeno della circolazione delle armi legalmente detenute, che sono sempre più di frequente strumenti di omicidi e femminicidi in particolare”. Lo dichiara il deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi, che aggiunge: “È necessario un intervento normativo che renda più rigorosi e puntuali i controlli sui legali detentori di armi e sulle loro condizioni psico fisiche. Di fronte al silenzio di Meloni, prenderemo l'iniziativa di riproporre misure legislative più adeguate a garantire la sicurezza dei cittadini”. (Rin)