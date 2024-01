Gaza: Nasrallah, oltre metà dei giovani statunitensi pensa che Israele debba essere smantellato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha affermato oggi che "di fronte all'orrore di ciò che sta accadendo (a Gaza), i sondaggi si sono ribaltati e più del 50 per cento dei giovani statunitensi afferma che lo Stato di Israele deve essere smantellato". In un discorso televisivo, Nasrallah ha dichiarato che uno dei risultati dell'operazione del movimento islamista palestinese Hamas, avviata contro Israele il 7 ottobre 2023, "è anche la caduta dell'immagine dello Stato ebraico nel mondo, su cui hanno lavorato i media occidentali e parte di quelli arabi, e questo risultato ha un grande impatto sulle equazioni del conflitto nella regione". "Il mondo ha visto che Israele non ha rispettato alcuna risoluzione internazionale e, di fronte all'orrore di ciò che sta accadendo, i sondaggi si sono ribaltati e più del 50 per cento dei giovani statunitensi afferma che lo Stato di Israele deve essere smantellato, e tutta la terra di Palestina deve essere restituita ai palestinesi". (Lib)