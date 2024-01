Tunisia: ministro Istruzione, “comitato sta valutando i risultati delle consultazioni su riforma della scuola”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia, un comitato presieduto dal ministro dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica sta esaminando i risultati della consultazione nazionale sulla riforma dell'istruzione per presentarli al capo dello Stato, Kais Saied, che ne annuncerà i dettagli. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Mohamed Ali Boughdiri, parlando ai giornalisti, a margine dell'evento di presentazione della piattaforma digitale "La scuola del futuro della Tunisia." presso il Centro nazionale per le tecnologie dell'educazione, oggi pomeriggio a Tunisi. Il ministro ha spiegato che le consultazioni hanno coinvolto 580.620 persone, superando ogni aspettativa. Le consultazioni sulla riforma del sistema educativo in Tunisia, si sono svolte dal 15 settembre al 15 dicembre 2023, concentrandosi su cinque pilastri: l'educazione della prima infanzia, i programmi didattici e il sistema di valutazione, il coordinamento tra gli organismi di istruzione, formazione professionale e istruzione superiore, pari opportunità e apprendimento permanente.(Tua)