- Una escalation regionale del conflitto in corso nella Striscia di Gaza non è nell’interesse di nessuno. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Stiamo continuando a lavorare, sul fronte della diplomazia e anche su quello della deterrenza, per impedire che ciò accada”, ha detto. (Was)