Iran: Calovini (Fd'I), comunità internazionale si attivi per evitare pericolose ulteriori escalation

- Quanto accaduto in Iran "avviene in un quadro complesso alla luce del quale è impossibile, ad ora, attribuire delle responsabilità. Tuttavia, davanti alla morte di molti, troppi, innocenti è doveroso esprimere solidarietà alla popolazione civile colpita e auspicare che la comunità internazionale si attivi ancor di più per evitare ulteriori pericolose escalation di tensione in Medio Oriente". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Esteri a Montecitorio. (Rin)