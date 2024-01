Egitto: ministero Finanze riduce al 3 per cento stime di crescita per anno fiscale 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze dell'Egitto ha ridotto le stime di crescita per l'anno fiscale iniziato a luglio 2023, passando dalla precedente previsione del 4,1 all'attuale 3 per cento. Il paese nordafricano, si legge ancora nel rapporto, dovrebbe chiudere l'anno fiscale 2024-2025 con una crescita del prodotto interno lordo pari al 4,7 per cento, per poi salire al 5,4 per cento nell'esercizio successivo. L’economia egiziana ha registrato una crescita annua del 3,9 oer cento nel terzo trimestre dell’anno fiscale, luglio 2022-giugno 2023.(Cae)