Corte conti: De Priamo (Fd'I), finalmente esponente Pd si esprime su Degni

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- "Il senatore Sensi, del Pd, in uno slancio di onestà intellettuale rompe il muro di omertoso silenzio del Partito democratico sul caso Degni. Ci chiediamo cosa aspetti ancora Elly Schlein, dopo le reiterate e palesi esternazioni politiche del magistrato della Corte dei conti, Degni, a condannare una così evidente mancanza di rispetto del principio di separazione dei poteri dello Stato. In questo caso il rispetto delle istituzioni non conta?". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. (Rin)