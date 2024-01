Medio Oriente: Casa Bianca, manterremo una presenza militare significativa nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono mantenere una presenza militare significativa in Medio Oriente, alla luce dell’instabilità derivante dalla guerra nella Striscia di Gaza e dagli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti non vogliono un conflitto con i Paesi della regione, né sono interessati ad una escalation sul piano regionale: tuttavia, non smetteremo mai di difendere i nostri partner, i nostri interessi in termini di sicurezza nazionale e il commercio globale”, ha detto. (Was)