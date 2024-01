Legge Bilancio: Costa (M5s), negati fondi per protezione territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una legge di Bilancio "senza visione né prospettive: lo abbiamo detto molte volte. Ma ora va aggiunto: iniqua, che ha tolto fondi agli ultimi per regalare 'mance'. Ad esempio, l’Iva sugli assorbenti e sui pannolini è tornata al 10 per cento perché - così si è detto - servono fondi ma poi sono stati dati 2,4 milioni a un golf club in Veneto". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. "La legge di Bilancio è passata praticamente senza discussione né analisi, con tempi stringati - prosegue il parlamentare -. È stato bocciato un emendamento, a mia prima firma, che chiedeva di spostare fondi dal Ponte dello Stretto, che come leggiamo in questi giorni sta collezionando poltrone, per finanziare progetti per la messa in sicurezza del territorio e semplificare le azioni di progettazione e di realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico. Dal mio punto di vista è come se in una famiglia si decidesse di mettere da parte i soldi per un progetto futuro mentre il tetto della casa sta crollando". (Rin)