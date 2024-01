Commercio: Campobasso (Fismo) ad Agenzia Nova, spesa media per saldi più alta che in ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il grande rito sacro del Natale inizia un altrettanto grande rito, ma questa volta pagano, quello legato ai saldi per le vendite di fine stagione". Dal prossimo weekend milioni di italiani si preparano ai consueti acquisti di inizio anno, caratterizzati da sconti e promozioni che spingono tanti ad attendere questo momento per programmare le proprie spese. A presentare un quadro della stagione che ci attende è stato, in un’intervista ad Agenzia Nova, il presidente della Fismo, la Federazione italiana del settore moda di Confesercenti, Beniamino Campobasso, che ha parlato del "primo grande appuntamento commerciale dell'anno, uno tra i più attesi dei consumatori: secondo il nostro sondaggio - ha sottolineato il presidente - quattro su dieci hanno già pianificato di comprare in saldo". Peraltro, rileva la Federazione, con un budget medio "anche più interessante rispetto a quello degli anni precedenti". Qualche luce, ma anche ombre visto che "il cambiamento climatico ha complicato la partita dei commercianti" perché le temperature eccessivamente miti registrate da ottobre a dicembre "hanno quasi dimezzato gli acquisti delle collezioni autunno-inverno". Per cui - questa l’analisi del presidente Campobasso - i negozi arrivano ai saldi "senza avere praticamente mai avuto occasione di vendere gli articoli ad un prezzo pieno". Un problema che dal punto di vista del compratore rappresenta però "un’opportunità in più per trovare capi invernali a prezzi molto molto interessanti". C’è poi un altro dato rilevante, che per la Federazione rappresenta una svolta rispetto al passato. Infatti, ha chiarito il presidente Campobasso, "ciò che ci conforta che come associazione di categoria è notare come nelle dichiarazioni di acquisto moltissimi preferiranno i negozi di prossimità, i negozi di vicinato, i negozi sotto casa, rispetto all'online". Sicuramente un dato in controtendenza "dopo l'impennata delle vendite online rilevate dal Covid in poi", ha concluso il presidente. (Rin)