- "Massima solidarietà al direttore d’orchestra, Beatrice Venezi, vittima di pessime contestazioni. Un maestro di fama mondiale come lei, che rappresenta il volto migliore dell’Italia, merita il nostro plauso, non beceri insulti da parte di chi si dice amante della cultura". Lo afferma su X (ex Twitter) il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)