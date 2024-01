Argentina: accolto il ricorso dei sindacati sul decreto liberalizzazioni, sospese le norme sulla riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia argentina ha deciso di sospendere la parte della riforma del lavoro contenuta nel decreto di necessità e urgenza (dnu) firmato il 20 dicembre dal presidente, Javier Milei. La decisione segue il ricorso presentato dalla Confederazione generale del lavoro (Cgt), il più importante sindacato del Paese. Si tratta del primo stop imposto al maxi decreto voluto dal presidente per procedere a una profonda liberalizzazione della struttura economica e produttiva nazionale. La decisione, adottata con due voti favorevoli e uno contrario da un tribunale del lavoro, sospende gli effetti del titolo IV del dnu, in attesa che la giustizia effettui un controllo nel merito delle norme. Il tribunale ha di fatto riconosciuto le ragioni della Cgt, che denunciava il carattere "socialmente vulnerabile" della categoria di lavoratori interessata dal decreto. Di più, uno dei due giudici favorevoli alla sospensiva ha avvertito che le norme contenute nel Titolo IV non hanno i requisiti di "necessità e urgenza" tali da giustificare l'impiego di un decreto che, di suo, gode di un iter parlamentare speciale. (Abu)