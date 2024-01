Iran: esplosioni vicino a tomba Soleimani, oltre 100 morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dai primi minuti dopo l’attacco i media statali hanno parlato di "un attacco terroristico". E il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ha affermato: "Indubbiamente gli autori di questo atto vigliacco saranno presto identificati e puniti per il loro atto atroce dalle capaci forze dell'ordine e di sicurezza”. Più dirette le dichiarazioni del deputato iraniano Hossein Jalali che ha puntato il dito contro Israele. “Israele è sicuramente uno dei responsabili”, ha affermato Jalali. Da parte sua, il ministro dell'Interno, Ahmad Vahidi, ha affermato che "la risposta dell'Iran sarà forte e distruttiva e nel più breve tempo possibile" e che "i colpevoli riceveranno un duro schiaffo in faccia". Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Ejei, ha definito gli autori "mercenari di potenze arroganti”, riferendosi agli Stati Uniti e ai suoi alleati. Al momento le indagini sono in corso e solo dopo si conosceranno i responsabili individuati dalle autorità. Va notato che in Iran, soprattutto nella provincia sud-orientale del Sistan Balucistan sono avvenuti in passato attacchi contro gli agenti della sicurezza, in segno di protesta contro l’apparato della Repubblica islamica, perpetrati sia da estremisti della minoranza sunnita che da combattenti affiliati allo Stato islamico. Inoltre, sebbene Israele abbia effettuato attacchi in Iran per colpire i responsabili del programma nucleare, l’intelligence ha condotto omicidi mirati, non attentati di massa, come quello avvenuto oggi. (Res)