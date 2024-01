Medio Oriente: Nasrallah, organizzazioni Resistenza "agiscono indipendentemente l'una dall'altra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni dell'asse della Resistenza "agiscono indipendentemente l'una dall'altra, ciascuna nel proprio Paese". Lo ha affermato in un discorso televisivo il segretario generale del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, aggiungendo: "Ci consultiamo, ma ognuna prende le sue decisioni in base ai propri interessi e a quelli del suo popolo". "Quando ho detto che l'operazione Alluvione al Aqsa (avviata dal movimento islamista palestinese Hamas contro Israele) del 7 ottobre 2023 era un'operazione palestinese di cui non eravamo a conoscenza, non era per prendere le distanze da questa operazione", ha spiegato Nasrallah. (Lib)