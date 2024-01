Roma: morto a Ostia il partigiano Bruno Peverini, Cgil "una vita dedicata a valori e diritti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto ieri a Ostia Bruno Peverini, uno degli ultimi partigiani ancora viventi in Italia. In una nota la Cgil di Roma e del Lazio esprime cordoglio per la scomparsa. "È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa di Bruno Peverini, l'ultimo partigiano del Municipio X e uno degli ultimi partigiani italiani, fra i fondatori dei Gap. Bruno, nome di battaglia 'Marasca', ha dedicato la sua vita a lottare per un Paese più giusto e solidale e a difendere i valori della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza. A partire dal dopoguerra - prosegue il sindacato nella nota - ha abbracciato anche la causa del lavoro e dei diritti dei lavoratori militando nella Cgil e in particolare, negli anni Settanta, nella Filt Cgil, di cui fu membro della segreteria regionale e del consiglio generale nazionale. Alla sua famiglia porgiamo le nostre più sentite condoglianze". (Rer)