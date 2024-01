Roma: assessora Sicurezza Lazio, donna aggredita a Termini, serve più sicurezza e lotta a degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "il nuovo anno inizia esattamente come era iniziato il precedente: ancora un’aggressione a una donna nei dintorni della stazione Termini che, nonostante l’aumento dei controlli, resta terra di nessuno, teatro di risse e spaccio". Lo afferma in una nota l'assessora alla Sicurezza urbana del Lazio, Luisa Regimenti. "Alla donna aggredita questa notte alla fermata dei bus di Piazza dei Cinquecento va tutta la mia solidarietà e gli auguri di pronta guarigione. Purtroppo per una donna muoversi da sola a Roma nelle ore notturne è quasi un gesto eroico. Rivolgo un sincero ringraziamento agli agenti che hanno prontamente fermato l’aggressore - prosegue -. I controlli sono necessari in uno snodo strategico come Termini ma il degrado che circonda l’area, frequentata da sbandati e senza fissa dimora, rischia di vanificare l’impegno profuso dalle forze dell’ordine. Siamo a pochi mesi dal Giubileo 2025 e non possiamo permetterci di accogliere i pellegrini in questo modo. L’ennesima aggressione è un preoccupante segnale di allarme: la Regione Lazio è pronta a sedersi attorno a un tavolo con le autorità competenti, a partire dal Comune di Roma, e a fare la propria parte per rendere l’area vivibile e sicura. La sicurezza della stazione Termini dev’essere una priorità". (Com)