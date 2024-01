Kazakhstan: Tokayev, il Paese è cambiato e “un ritorno al vecchio sistema è impossibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme politiche, lo sviluppo economico e le relazioni internazionali sono i temi centrali della lunga intervista che il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha rilasciato al quotidiano “Egemen Qazaqstan”, facendo un bilancio dell’anno passato e indicando le priorità per quello appena iniziato. Il 2023 “è stato ricco di eventi significativi per il nostro Paese”, ha esordito Tokayev, citando il “completamento di importanti riforme politiche”, una serie di appuntamenti elettorali, a cominciare dalle elezioni del Majilis, la camera bassa del parlamento, la costruzione di scuole e strutture sanitarie e l’introduzione del Codice sociale, finalizzato al sostegno delle categorie vulnerabili. “Tutto questo lavoro acquisirà slancio nel 2024”, ha assicurato il presidente. Ricordando il suo discorso di indirizzo dello scorso settembre, Tokayev ha annunciato a breve “una riunione allargata del governo” per fare il punto sui risultati dello sviluppo socio-economico e decidere ulteriori azioni in linea con l’obiettivo strategico di “raddoppiare il prodotto interno lordo entro il 2029”. “L’agenda principale per la sfera economica, socio-politica e umanitaria del Paese sarà stabilita nel primo trimestre”, ha precisato. (segue) (Res)