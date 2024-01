Kazakhstan: Tokayev, il Paese è cambiato e “un ritorno al vecchio sistema è impossibile” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continueremo una politica estera costruttiva ed equilibrata, tenendo conto degli interessi nazionali”, ha proseguito Tokayev, sottolineando che nel 2024 il Kazakhstan ospiterà una serie di vertici e forum e presiederà diverse organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), l’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto), la Conferenza sull’interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica), l’Organizzazione degli Stati turchi (Ost), il Fondo internazionale per il salvataggio del Lago d’Aral (Ifas) e l’Organizzazione islamica per la sicurezza alimentare (Iofs). (segue) (Res)