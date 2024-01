Kazakhstan: Tokayev, il Paese è cambiato e “un ritorno al vecchio sistema è impossibile” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokayev si è soffermato anche sui “tragici eventi” del gennaio 2022, che ha attribuito a “molti anni di problemi socio-economici irrisolti e di stagnazione generale”, e su quanto emerso dalle indagini. “Secondo l’inchiesta, i preparativi sono iniziati verso la metà del 2021” e lo sviluppo degli eventi “ha mostrato uno schema ondulatorio”, con tre ondate di scontri, ha riferito il presidente. Nella terza ondata sono state coinvolte “bande criminali i cui leader erano controllati dai cospiratori e avevano contatti con terroristi, anche provenienti dall’estero”; “utilizzando tecnologie speciali, provocatori e banditi hanno trasformato le proteste pacifiche in rivolte di massa”, in un “tentativo di colpo di stato”. “La situazione in quel momento era estremamente difficile e tesa: il Paese era sul punto di precipitare nel caos”, ha sintetizzato Tokayev. Il capo di Stato ha puntualizzato che il Consiglio di sicurezza ha deciso di fare appello all’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, non alla Russia, e che “il contingente di mantenimento della pace della Csto non ha partecipato all’operazione antiterrorismo e non ha sparato un solo colpo”. Quello che è accaduto non può essere giustificato come una “presunta sollevazione popolare”, ha chiarito il presidente, ammettendo tuttavia che alcuni cittadini “sono caduti sotto l’influenza dei provocatori” e che a costoro è stata concessa l’amnistia mentre gli organizzatori e i terroristi sconteranno integralmente le loro condanne. (segue) (Res)