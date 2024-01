Kazakhstan: Tokayev, il Paese è cambiato e “un ritorno al vecchio sistema è impossibile” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crisi ha evidenziato la necessità di costruire un sistema sostenibile ed efficace di istituzioni statali che operino in conformità con la Legge fondamentale. Abbiamo superato questa crisi con tutto il popolo, abbiamo resistito e siamo diventati ancora più forti”, ha affermato il presidente. Benché le riforme politiche siano “iniziate nel 2019”, “il processo di modernizzazione politica ha sicuramente subito un’accelerazione nel 2022”, ha spiegato Tokayev, sottolineando che si tratta di riforme “non sono solo sistemiche ma, soprattutto, irreversibili” e che “un ritorno al vecchio sistema è impossibile”. “Le riforme hanno rafforzato il sistema di tutela dei diritti umani”, ha aggiunto il presidente, sostenendo che nel Paese non sono presenti né “persecuzione politica” né “censura politica”. Tokayev ha poi respinto come “disinformazione” le voci su un referendum costituzionale per ricandidarsi nel 2026. Tra le riforme politiche il presidente ha menzionato anche le quote introdotte “per donne, giovani e persone con bisogni speciali”. Inoltre, ha parlato del rafforzamento della tutela delle donne e dei bambini dalla violenza, compresa quella domestica. (segue) (Res)