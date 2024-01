Kazakhstan: Tokayev, il Paese è cambiato e “un ritorno al vecchio sistema è impossibile” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampio spazio è stato dedicato all’economia. Per “stimolare lo sviluppo del Paese” occorrono “nuovi approcci” e nuove “regole del gioco”. Realizzare “grandi progetti industriali” e “attrarre investimenti” sono alcuni degli obiettivi indicati. Particolare attenzione è stata rivolta al settore energetico, soprattutto alla “modernizzazione delle infrastrutture”. “L’energia nucleare pulita è molto importante per il Kazakhstan. È una questione fondamentale per il futuro della nostra economia. Siamo il principale produttore mondiale di uranio naturale e disponiamo di una nostra produzione di componenti di combustibile nucleare”, ha spiegato Tokayev, per il quale “la questione della sicurezza energetica dovrebbe essere risolta sulla base dei bisogni reali, delle possibilità e della ricerca scientifica, non su considerazioni geopolitiche”. (segue) (Res)