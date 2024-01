Milano: De Corato (Fd’I), siamo passati dai calendari agli estremi dei verbali sbagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle agenzie di stampa “leggo che, questa volta, la Polizia Locale ha sbagliato il conto corrente sui verbali. Siamo passati dai giorni dei mesi dell'anno sui calendari agli estremi bancari per i pagamenti dei verbali”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato in merito ai conti correnti sbagliati su 10 mila verbali della Polizia Locale di Milano. “Lo denunciano persino i Sindacati della Cgil e della Cisl. Siamo tra il ridicolo e il tragico! Comune e Comandante della Polizia Locale fanno acqua da tutte le parti e sono letteralmente allo sbando. Possibile che con fior e fior di Dirigenti Comunali, nessuno si sia accorto di tali gravi sbavature?”, conclude De Corato.(Com)