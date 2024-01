Camera: Cavo, proposta legge per iscrizione Comune residenza già depositata da Noi moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Positivo che anche un deputato della Lega, come si legge da un comunicato odierno, abbia depositato una proposta di legge per permettere ai genitori di indicare sul certificato di nascita il Comune di residenza dei genitori e non quello in cui è nato il bambino o la bambina, stante la riduzione per legge dei punti nascita. È lo stesso principio alla base della proposta di legge a mia prima firma, e sottoscritta da tutto il gruppo di Noi moderati, depositata lo scorso settembre e già assegnata alla commissione Giustizia della Camera dei deputati, che la tratterà nei prossimi due mesi". Lo afferma Ilaria Cavo, deputata di Noi moderati, vicepresidente della commissione Attività produttive di Montecitorio e prima firmataria della legge recante "Disposizioni concernenti l'indicazione del Comune di nascita, ai fini della formazione dell'atto di nascita, per i figli di genitori residenti in Comuni sprovvisti di punti nascita". "Questa proposta di legge è stata indicata come prioritaria dal nostro gruppo - continua la parlamentare -. Consta di due articoli: il primo per consentire ai genitori di richiedere la registrazione sul certificato di nascita del loro Comune di residenza, laddove lo ritengano e qualora non coincida con il Comune del punto nascita. Il secondo articolo autorizza il governo ad apportare le opportune modiche alla regolamentazione della formazione dei certificati di nascita. L'obiettivo è quello di valorizzare i nostri territori e di mantenere vivo il legame con quei piccoli Comuni che, con la chiusura di punti nascita, perderebbero formalmente abitanti rischiando ulteriore spopolamento. Siamo certi, anche a seguito di un'interlocuzione positiva con i ministeri interessati, che si possa lavorare a un testo comune che metta a segno l'obiettivo di fondo, portando avanti una proposta di legge che ci auguriamo possa avere la massima condivisione o individuando un veicolo normativo anche più rapido - conclude Cavo -, che possa cogliere questa istanza". (Rin)