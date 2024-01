Inps: dal 26 gennaio partono primi accrediti domande Assegno di inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 26 gennaio 2024 l’Inps farà i primi accrediti relativi alle domande di Assegno di inclusione (Adi) presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio e comunque entro il mese di gennaio 2024, in presenza di Patto di attivazione digitale (Pad) sottoscritto entro lo stesso mese e con esito positivo dell’istruttoria (come previsto dalla Circolare n.105/16 dicembre 2023). Lo comunica l'Inps in una nota. Per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda di Adi, effettuare l’iscrizione al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare. In caso di sottoscrizione tardiva del Pad, il riconoscimento del beneficio decorrerà dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Pad stesso. Per tale motivo - conclude la nota - l’Istituto ha previsto una campagna di comunicazione per sollecitare i richiedenti la misura per i quali non risulti sottoscritto un Patto di attivazione.(Com)