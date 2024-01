I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: da domani sezioni appello emettono sentenze per ricorsi elezioni locali - A partire da domani fino a domenica 14 gennaio, le sezioni d'appello dei tribunali amministrativi in Tunisia emetteranno le sentenze relative ai ricorsi dei risultati preliminari delle elezioni locali 2023, il cui esercizio si è svolto regolarmente lo scorso 24 dicembre. Faisal Bouguerra, capo dell'ufficio Comunicazione e media del tribunale amministrativo di Tunisi, ha dichiarato oggi ai giornalisti che le Camere d'appello hanno tenuto ieri sera le ultime udienze istruttorie nei ricorsi presentati loro dai candidati contro l'Alta autorità indipendente per le elezioni. Secondo il funzionario, sono stati presentati 31 ricorsi contro i risultati preliminari delle elezioni dei consigli comunali fino al termine ultimo del 30 dicembre 2023. I risultati definitivi saranno dunque resi noti a fine gennaio, mentre nei collegi elettorali in cui è previsto un secondo turno, i cittadini saranno chiamati alle urne nella prima metà di febbraio. (segue) (Res)