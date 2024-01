© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Rosso: gli Houthi attaccano nave portacontainer diretta in Israele - I ribelli filo iraniani dello Yemen Houthi hanno preso di mira la nave portacontainer Cma Cgm Tage, battente bandiera di Malta. Lo ha reso noto il portavoce degli Houthi, Yahya Sarea, in un'intervista all’emittente yemenita con sede a Beirut “Al Masirah”, durante la quale ha messo in guardia gli Stati Uniti, alla guida della coalizione navale che pattuglia il Mar Rosso, “dall’interferire”. La portacontainer, partita dalla Cina e diretta ad Alessandria d'Egitto, avrebbe dovuto fare tappa anche in Israele, secondo quanto riferisce il "Guardian", e per questa ragione sarebbe stata attaccata dagli Houthi. Il portavoce ha aggiunto che “qualsiasi attacco statunitense non resterà senza una risposta o una punizione”. La dichiarazione di Sarea è stata rilasciata a tre giorni dall’affondamento da parte della Marina statunitense di tre barchini usati dai ribelli yemeniti Houthi nel tentato attacco alla portacontainer Maersk Hangzhou. (segue) (Res)