I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iran: esplosioni vicino a tomba Soleimani, 103 morti, per autorità è attacco terroristico - Si aggrava a d almeno 103 morti e 141 feriti il bilancio delle vittime delle due esplosioni avvenute oggi vicino al cimitero nella città di Kerman, nell’Iran meridionale, durante una cerimonia per commemorare il quarto anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica, ucciso in un bombardamento statunitense all’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Migliaia di persone - riferisce l'agenzia di stampa "Irna" - si stavano recando alla tomba di Soleimani. La prima esplosione sarebbe avvenuta a 700 metri dalla tomba dell'ex capo dei pasdaran, mentre la seconda a un chilometro di distanza. Le due esplosioni sarebbero avvenute a dieci minuti di distanza l'una dall'altra. Le autorità locali parlano di attacco terroristico e le indagini sono in corso. (segue) (Res)