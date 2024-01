© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: anniversario morte Soleimani, ayatollah Khamenei rende omaggio al generale - La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha fatto oggi un breve accenno al generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniana, ucciso quattro anni fa, il 3 gennaio 2020, presso l'aeroporto della capitale Baghdad da un drone statunitense. Durante un discorso in occasione dell'anniversario della nascita di Hazrat Fatima Zahra (la figlia del profeta Muhammad), Khamenei ha affermato che il popolo della Striscia di Gaza "si sta opponendo agli Stati Uniti e all'arroganza e alla tirannia globale", sottolineando la necessità della "jihad della chiarificazione" per neutralizzare gli obiettivi dei nemici. L'ayatollah ha descritto il fondatore della Repubblica islamica dell’Iran, Ruhollah Khomeini, come "il più grande interprete della jihad della chiarificazione nell'era contemporanea", sottolineando che Khomeini "è riuscito a rovesciare la corrotta dinastia Pahlavi e a stabilire un governo democratico religioso attraverso la jihad". (Res)