Energia: NatPower Italia si aggiudica la gara per lo sviluppo di una centrale idroelettrica in Kazakhstan (2)

- “Si tratta di un progetto che contribuirà a dare grande impulso alla regione di Almaty risolvendo un tema di approvvigionamento chiave per l’intera area”, commenta Fabrizio Zago, amministratore delegato di NatPower. “Il nostro team italiano ha una lunga esperienza di progetti nelle rinnovabili in Kazakhstan e in questa area del mondo, che ci ha consentito di far parte della ristretta selezione di partner individuati dal governo kazako per sviluppare oltre 30 megawatt degli oltre 200 megawatt di energia idroelettrica che costituivano il bando di gara. Un risultato che possiamo definire 'tricolore' in quanto potremo contare sulla tecnologia e il design italiano di un player accreditato come Scotta”. Il progetto si avvale, infatti, della competenza del team italiano di sviluppo di NatPower e delle tecnologie dell’azienda Scotta Spa, una delle aziende italiane leader nella progettazione e produzione delle più innovative turbine idroelettriche, oltre alla costruzione di centrali elettriche ad alta automazione. (segue) (Com)