Energia: NatPower Italia si aggiudica la gara per lo sviluppo di una centrale idroelettrica in Kazakhstan (3)

- Questo progetto rappresenta un passo significativo verso l'approvvigionamento energetico sostenibile in Kazakhstan, utilizzando le risorse idriche del bacino di Bartogai per generare energia pulita e rinnovabile. La centrale idroelettrica opererà in linea con i flussi stagionali del bacino, assicurando un impatto minimo sull'ambiente e sull'uso agricolo dell'acqua. Si prevede l’inizio della realizzazione dell’impianto nel secondo trimestre del 2024, mentre la costruzione durerà circa due anni. Il progetto ha ottenuto la concessione per lo sfruttamento dell’impianto per 40 anni. NatPower, con questo impianto, conferma la sua leadership internazionale nel settore delle energie rinnovabili e consolida la sua posizione sul mercato kazako, dove sta sviluppando un gigawatt di progetti fotovoltaici. (Com)