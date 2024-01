© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka: ministero Esteri, consultazioni con Myanmar su 56 connazionali vittime di tratta - Il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Ali Sabry, ha avuto oggi un colloquio telefonico col ministro degli Esteri del Myanmar, Than Swe, per discutere della questione dei cittadini cingalesi attualmente trattenuti in territorio birmano, nell’area di Myawaddy. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Colombo. Sabry, si legge nella nota, ha chiesto alla controparte un intervento urgente per il rilascio immediato dei connazionali e ogni sforzo possibile per garantire la loro sicurezza e il loro benessere. Il governo dello Sri Lanka e l’ambasciata in Myanmar, prosegue il comunicato, continuano ad adoperarsi per il rimpatrio dei connazionali vittime di tratta. Secondo le informazioni raccolte dal ministero sono 56 i cittadini dello Sri Lanka trattenuti illegalmente a Myawaddy come “vittime di traffico di esseri umani per crimini informatici”. (segue) (Res)