- India: Laccadive, Modi inaugura cavo sottomarino, impianto di dissalazione e altre opere - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato vari “progetti di sviluppo” nelle Laccadive, per un valore complessivo di 11,5 miliardi di rupie (circa euro); ha distribuito laptop e biciclette nell’ambito di due programmi dedicati agli studenti e carte di credito nell’ambito di un altro programma rivolto ad agricoltori e pescatori. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. In particolare, Modi ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione di un cavo sottomarino in fibra ottica proveniente da Cochin (Kerala) che consentirà alle Laccadive di avere una connessione veloce a internet (200 Gbps). Sono stati inaugurati anche un impianto di dissalazione termica a bassa temperatura a Kadmat che produrrà 150 mila litri di acqua potabile pulita ogni giorno e una centrale a energia solare a Kavaratti. Inoltre, è stata posata la prima pietra dei cantieri per la ristrutturazione di una struttura di assistenza sanitaria di base a Kalpeni e per la costruzione di cinque centri di assistenza all’infanzia nelle isole di Androth, Chetlat, Kadmat, Agatti e Minicoy. (segue) (Res)