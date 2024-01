© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: ministro Esteri Wu, ingerenza cinese è "sempre più sofisticata" - L'ingerenza cinese a Taiwan "è sempre più sofisticata". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu. Pechino "vuol far passare l'idea" che le elezioni previste per il 13 gennaio sull'isola autogovernata, su cui Pechino rivendica la sovranità, siano "una scelta tra la guerra e il rallentamento economico", ha affermato Wu, che è stato uno dei primi tre taiwanesi ad essere sanzionato dalla Cina. "Ne sono molto fiero, molti qui a Taiwan ne sono gelosi", ha commentato a tal proposito il ministro. "La guerra è sinonimo di disastro per Taiwan, ma anche per la Cina e per tutti gli altri Paesi che saranno implicati", ha evidenziato Wu. "Se la carenza di approvvigionamento di Taiwan dovesse perdurare, l'impatto sul resto del mondo sarà più grave di quello che si è verificato con la guerra in Ucraina", ha poi spiegato il titolare della diplomazia taiwanese, ricordando che il 90 per cento dei microchip più avanzati sono prodotti sull'isola. (segue) (Res)