Iran: esplosioni vicino a tomba Soleimani, domani giornata di lutto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Iran ha dichiarato ufficialmente per domani una giornata di lutto nazionale per la morte di almeno 103 persone nelle due esplosioni verificatesi oggi vicino al cimitero nella città di Kerman, nell’Iran meridionale, durante una cerimonia tenutasi per commemorare il generale iraniano Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica, ucciso in un bombardamento statunitense all’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020. Lo ha reso noto la televisione di Stato "Irib". (Irt)