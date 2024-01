Caso Pozzolo: Appendino (Avs), Meloni ha ricostituito casta, dovrebbe chiedere scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pensionato che fatica a fare la spesa, la studentessa che non trova un affitto sostenibile, l'imprenditore che fa i salti mortali per resistere tra crisi e fisco... come possono sentirsi rappresentati da questo governo? Come possiamo, noi italiani, riconoscerci in chi ci dovrebbe guidare? Il ministro Lollobrigida che ferma un treno a suo piacimento infischiandosene delle difficoltà di migliaia di pendolari e sostiene che lo possano fare tutti. La ministra Santanchè in palese conflitto di interessi a causa delle sue imprese, che guarda caso rientrano nell'unica categoria tutelata dal ddl Concorrenza, e non si fa nessuno scrupolo a restare dov'è. Il sottosegretario Delmastro che usa informazioni sensibili per attaccare politicamente gli avversari mettendo a rischio la nostra sicurezza e dichiara di esserne orgoglioso. Il capogruppo di Forza Italia Gasparri che nasconde il suo ruolo in un'azienda e il conseguente conflitto d'interessi e dopo essere stato beccato minaccia querele. Il cognato di Salvini, Verdini, indagato per comportamenti illeciti nelle gare di appalto dell'Anas e Salvini, nonostante la vigilanza dell'Anas spetti proprio al suo Ministero, neanche si degna di riferire in aula. Ciliegina sulla torta, il deputato di Fratelli d'Italia Pozzolo che raggiunge Delmastro a una festa armato di pistola e dopo il ferimento di un agente prova a sottrarsi ai test. Stiamo finendo le parole per questo governo immorale ed arrogante che dimostra totale disprezzo del popolo italiano: Giorgia Meloni dovrebbe chiedere scusa per aver ricostituito l'Italia dei privilegiati e della casta". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino.(Rin)