Caserta: Santangelo (Iv), da Regione pronti undici milioni per edilizia popolare

- La Regione Campania ha messo in campo "un importante piano di investimenti in favore dell’edilizia popolare. L’Acer, infatti, ha in programma quasi undici milioni di interventi per gli immobili di Capua e di Teano". Lo ha annunciato il consigliere regionale del gruppo Italia viva in Consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo. "Nello specifico, a breve (gli atti sono stati pubblicati già sulla Gazzetta ufficiale) partiranno lavori per 8.713.958,13 euro nel Comune di Capua e per 2.166.041,15 euro in quello di Teano. Si tratta solo di una prima serie di lavori che interesseranno gli alloggi anche di altri Comuni della Provincia e della Regione», ha concluso. (Ren)