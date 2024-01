Sudan: l'accordo di Addis Abeba può porre le basi per un possibile cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due parti, prosegue la Dichiarazione, hanno inoltre concordato di formare amministrazioni civili e un comitato nazionale per la protezione dei civili, oltre che di cooperare con il comitato d’inchiesta internazionale istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attraverso la formazione di un comitato nazionale per indagare sulle cause che hanno scatenato la guerra. Il documento contiene anche questioni relative allo scenario post-conflitto, inclusa la garanzia dell’unità del Sudan e della parità di cittadinanza tra tutti i sudanesi, oltre che di un sistema governativo federale, civile e democratico. La Dichiarazione prevede anche l’attuazione di un programma globale per ricostruire il settore della sicurezza, che oltre alle parti in conflitto comprende anche la polizia e il Servizio generale di intelligence. L’incontro di Addis Abeba si è svolto in risposta all’invito rivolto dalla piattaforma Taqaddum a entrambe le parti in conflitto. La fazione dell’esercito, guidata dal capo del Consiglio sovrano e comandante delle forze armate Abdel Fattah al Burhan, ha tuttavia declinato l’invito e non ha inviato alcuna delegazione ad Addis Abeba. Un’assenza che fa sì che il documento firmato dalle due parti sia destinato – almeno per il momento – a restare poco più che una dichiarazione d’intenti. Ammesso che venga rispettato, infatti, esso entrerebbe in vigore soltanto nelle aree controllate dalle Rsf, vale a dire l'intera regione del Darfur (ad eccezione del Darfur settentrionale), gran parte dello Stato di Gezira e alcune aree della capitale Khartum. (segue) (Res)