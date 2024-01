Sudan: l'accordo di Addis Abeba può porre le basi per un possibile cessate il fuoco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò nonostante, l’intesa siglata ad Addis Abeba potrebbe costituire una base di partenza per un vero e proprio negoziato in vista di un cessate il fuoco che, tuttavia, si preannuncia complesso e tutt'altro che scontato. Un passo decisivo in tal senso potrebbe avvenire qualora fosse confermato l’incontro tra Al Burhan e Dagalo, che dovrebbe tenersi la prossima settimana a Gibuti sotto la mediazione dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad). Il condizionale resta comunque d’obbligo dal momento che l’incontro, inizialmente programmato per lo scorso 28 dicembre, è stato in seguito rinviato per non meglio precisati “motivi tecnici”. Se la riunione di Gibuti fosse confermata, si tratterebbe del primo incontro faccia a faccia tra Burhan e Dagalo dallo scoppio del conflitto. Nel frattempo, in attesa di ulteriori sviluppi, Dagalo sta compiendo un tour che dalla fine di dicembre lo ha visto fare tappa, prima che in Etiopia, negli Emirati Arabi Uniti, in Uganda, in Ghana e a Gibuti, nel tentativo evidente di accreditarsi come possibile guida del Paese dopo la fine del conflitto. Nella giornata di oggi, invece, il generale “Hemeti” si è recato a Nairobi per incontrare il presidente keniota William Ruto. Il tutto mentre a Gibuti è arrivata la delegazione della piattaforma Taqaddum per incontrare il presidente Ismail Omar Guelleh, che detiene la guida di turno dell’Igad. (Res)