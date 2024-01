Cultura: Mazzi, solidarietà a Venezi, insulti appartengono a chi li pronuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo solidarietà al direttore d'orchestra Beatrice Venezi. L'epiteto che le è stato rivolto all’Opera di Nizza è l'espressione di un pregiudizio, l'evidenza di un analfabetismo culturale che va contrastato. I teatri della musica sono luoghi da preservare e non vanno usati per inscenare squallide manifestazioni provocatorie e antidemocratiche. Gli epiteti, poi, qualificano chi li pronuncia”. E’ quanto dichiara, in una nota, il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, esprimendo solidarietà a Beatrice Venezi, vittima di insulti all’Opera di Nizza. (Com)