Usa: Camera, repubblicani formalizzano avvio procedura di impeachment contro segretario Mayorkas

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti intendono formalizzare l’avvio di una procedura di impeachment nei confronti del segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas, relativamente alla gestione della crisi dei migranti in arrivo al confine con il Messico da parte del governo federale. Un portavoce anonimo della commissione per la Sicurezza interna della Camera ha riferito all’emittente “Cnn” che i repubblicani hanno portato avanti “una indagine approfondita sulla gestione della crisi al confine meridionale da parte del segretario Mayorkas, per quasi un anno: nelle prossime settimane effettueremo una serie di audizioni, dopo il voto in aula per rinviare alla commissione l’avvio di una procedura di impeachment”. (Was)