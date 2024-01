Bosnia: a Sarajevo record di turisti e pernottamenti per il Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarajevo ha battuto il record di arrivi turistici e di pernottamenti durante il Capodanno. Nel periodo dal 29 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024, il cantone di Sarajevo è stato visitato da 13.529 turisti (+20,1 per cento anno su anno; +114,7 per cento rispetto al 2019) come ha riferito il sito informativo "Klix". La maggior parte dei turisti è provenuta da Bosnia Erzegovina stessa, Croazia, Serbia, Slovenia, Montenegro, Germania, Austria, Macedonia del Nord, ma anche Turchia, Svizzera e Svezia. (Seb)