Usa: spari contro imam fuori da moschea in New Jersey, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imam di una moschea a Newark, in New Jersey, è stato aggredito a colpi di arma da fuoco fuori dalla struttura questa mattina, rimanendo gravemente ferito. Lo ha riferito la polizia all’emittente “Nbc News”, aggiungendo che la vittima è l’imam della moschea di Masjid Muhammad. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:15 del mattino locali, tra South Orange Avenue e Camden Street. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dei fatti, mentre la vittima è stata portata in ospedale. (Was)