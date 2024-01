Calcio: "Le Parisien", il Psg rinuncia allo Stade de France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di calcio francese del Paris Saint Germain (Psg), di proprietà del fondo Qatar Sport Investment, non è più candidata all'acquisizione o alla concessione dello Stade de France, lo stadio situato a nord di Parigi. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Le Parisien". A partire da luglio del 2025 la struttura avrà un nuovo gestore, dopo essere rimasta nelle mani del gruppo Vinci per trent'anni. La data limite per la presentazione della candidatura scadeva oggi alle 12:00. Secondo "Le Parisien", il Psg sarebbe orientato ad acquisire il Parco dei principi, l'altro stadio parigino, o costruirne uno nuovo. (Frp)